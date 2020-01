S.Nicola la Strada – Due vigili urbani feriti in incidente stradale in Viale Italia-Via Venezia

SAN NICOLA LA STRADA – Nel corso della mattina di venerdì, 24 gennaio 2020, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti la FIAT PUNTO in dotazione alla Polizia Municipale di San Nicola la Strada ed un auto di colore grigio. Sono rimasti coinvolti gli Assistenti Capo: Edoardo VERMIGLIO e Antonio MOTTA entrambi si occupano della viabilità cittadina.

Ed in questa veste ieri mattina erano impegnati in un normale giro di perlustrazione per il territorio sannicolese e mentre percorrevano il Viale Italia in direzione Rotonda, giunti all’altezza di Via Venezia e Via Torino (si tratta dell’incrocio su cui insistono una banca ed un supermercato) un autovettura, guidata da una donna, a velocità sostenuta e senza rispettare il segnale di stop è andata a cozzare violentemente contro la portiera anteriore destra.

Sono stati subito avvisati i colleghi dei due Vigili Urbani ed una pattuglia della locale stazione dei Carabinieri, comandante dal Maresciallo Rocco PERRONE, che hanno provveduto a rilevare il sinistro. Sul posto è stata anche chiamata un’ambulanza che nel giro di pochi minuti è accorsa a soccorrere i due operatori della Polizia Municipale che sono stati condotti al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Caserta dove i medici di turno hanno riscontrato loro contusioni multiple alla testa, al braccio ed al ginocchio e poteva andare peggio.



Secondo i sanitari che li hanno visitati, i due vigili dovrebbero cavarsela in tre giorni salvo complicazioni. La donna, molto scossa per quanto accaduto, si è immediatamente assunta la responsabilità dell’incidente.