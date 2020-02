S.Nicola la Strada – In solo 3 ore ben 325 prestazioni effettuate al Campus Salute Indoor alla “Nicholas Green”

SAN NICOLA LA STRADA – Ha preso avvio sabato, 1 febbraio 2020, alle ore 15:30 presso il plesso scolastico “Nicholas Green” dell’I.C. Capol. DD, sito in Viale Europa, la prima giornata del “Campus Salute Indoor” organizzato dalla sezione casertana di “Campus Salute Onlus” guidato dal professore Rosario CUOMO, gastroenterologo dell’Ospedale Civile di Caserta.



Dalle ore 15:30 e sino alle ore 19:00 sono state effettuate ben 325 prestazioni mediche dal personale sanitario che hanno prestato volontariamente ed in maniera assolutamente gratuita il proprio tempo e alta professionalità al servizio della collettività infatti, la “missione” del Campus Salute è proprio quello di far crescere nei cittadini che il futuro della medicina è rivolto alla “prevenzione”.



Solo grazie alla prevenzione si è in grado di conoscere di cosa siamo affetti prima che la malattia, molto spesso asintomatica, si manifesti con effetti devastanti e la cui guarigione sia più difficile da debellare. Non che non sia possibile guarire una volta venuti a conoscenza della malattia ma: “prevenire è meglio”.



Troppo spesso, purtroppo, bisogna combattere con la “idiosincrasia” (avversione) della persona nei confronti di quello che io stesso chiamo: “la paura del camice bianco”. Noi tutti nutriamo una vera e propria avversione contro chiunque indossi un camice bianco: si rizzano i peli sulla pelle, se non riusciamo a vincere questa paura, che ci portiamo avanti già dalla nostra prima vaccinazione a pochi mesi dalla nascita, non riusciremo mai ad avvicinarsi in maniera “preventiva” alla medicina.



Tuttavia, ieri pomeriggio siamo stati smentiti, in solo poco più di tre ore sono stati 325 i cittadini che si sono avvicinati alle scrivanie dei volontari ai quali hanno chiesto di voler parlare con uno specialista di una delle 8 tipologie mediche. Si è dunque trattato di un buon successo che sarà replicato oggi, domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 con l’aggiunta di due nuovi ambulatori: di neurologia ed otorinolaringoiatria. Ecco di seguito il resoconto della prima giornata:

AMBULATORI: Cardiologia: S. Severino, A. Vinciguerra; Gastroenterologia ed Epatologia: L. Vitale, C. Mugherino; Endocrinologia e Diabetologia: F. Carlino, B. Santoro; Ginecologia: Lariscio P.; Senologia: S. Zullo, A. Di Cerbo; Dermatologia: M. Nacca, G. Ronza; Psicologia e Psichiatria: G. Quintili, A. Ragozzino, V. Caserta; Pneumologia: M. Lanza. Info Point: M.C. Fratta, F. Convertito, D. Andrisani, R. Muto, R. Vardaro, G. Farina, L. Ruggiero, G. Marra.

ACCETTAZIONE: A. Natale, S. Cortese, I. Raucci, A. Durante, A. Marletta.

GESTIONE LISTA PAZIENTI/AMBULATORI: I. TARTAGLIONE, A. Cuomo, A. Matano, A. Maglione.

ISTITUTI SCOLASTICI: Liceo Scientifico “A. Diaz”: Francesco Barbato, Beatrice Rossana; Liceo Statale “A. Manzoni”: E. Faraldo; Istituto Comprensivo Capol D. D. Plesso “Nicholas Green”: Teresa Argentiero.

ORGANIZZAZIONE: R. Cuomo, M. E. Bottiglieri, V. Marletta, R. D’ Antonio, con la collaborazione dell’ A.S.L. di Caserta, A. O. R. N. di Caserta, C.R.I. , Protezione Civile di San Nicola la Strada.