S.Nicola la Strada punta sulle auto elettriche: delibera di indirizzo per le prime tre colonnine per la ricarica

SAN NICOLA LA STRADA – La Giunta del San Nicola la Strada ha approvato la deliberazione nr. 7 del 20.01.2020 ed ha dato mandato al dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Giulio Biondi, deve individuare le aree idonee e strategiche dove installare i punti di ricarica, prevedere l’installazione di tre punti di ricarica e trovare un soggetto operante nel settore dell’energia, cui affidare il servizio di installazione e gestione di una rete di ricariche di veicoli elettrici.

La notizia è assolutamente una novità eccezionale peccato che, nel corso dei cinque anni di consiliatura, il progetto sia arrivato proprio a pochi mesi della prossima tornata elettorale amministrativa che dovrà portare alla elezione e/o riconferma dell’attuale Sindaco. Tuttavia, al di là delle motivazioni politiche che hanno portato la coalizione di sinistra ad approvare tale delibera proprio ora, il Progetto è assolutamente innovativo e pone la Città sannicolese all’avanguardia in tutta la Provincia di Caserta.



La mobilità urbana rappresenta, per l’Unione Europea, un fattore – di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco – Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.

In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all’inquinamento – atmosferico, all’aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe” pubblicato dall’Agenzia Europea per l’Ambiente EEA.



In attuazione della Direttiva 2014/94/UE, il decreto legislativo 16/12/2016 n. 257 ha disciplinato le misure necessarie a garantire la costruzione e l’esercizio di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, individuando, tra l’altro, l’elettricità come combustibile per il quale è prioritario introdurre misure per la diffusione. La mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico ed offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, ecc..

In considerazione dell’ancora nascente mercato dei veicoli elettrici, occorre mettere in atto azioni di sperimentazione volte a supportare il pieno sviluppo del mercato stesso. Il Comune di San Nicola la Strada conferma quali prioritari gli obiettivi di risanamento e tutela della – qualità dell’aria riconoscendo che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e, nel contempo, offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte e reputa fondamentale richiedere proposte di eventuali soggetti aventi titolo – purché conformi alla regolamentazione di settore – e, per l’effetto, dare corso ad un avviso esplorativo del mercato anche al fine di valutare tutte le potenziali variabili e benefit legati a tale operazione.