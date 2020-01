S.Nicola la Strada – San Sebastiano, i Vigili sannicolesi lo onorano con una funzione religiosa

SAN NICOLA LA STRADA – In occasione della festività di San Sebastiano, da sempre riconosciuto Santo Protettore dei caschi bianchi, nel pomeriggio di lunedì, 20 gennaio 2020, con inizio alle ore 18:30, i Vigili Urbani appartenenti alla Polizia Municipale di San Nicola la Strada hanno organizzato una solenne cerimonia religiosa che sarà officiata da don Franco CATRAME, parroco della Chiesa Santa Maria degli Angeli, in Piazza Parrocchia.



Alla cerimonia religiosa parteciperanno tutti gli appartenenti al Corpo (esclusi, naturalmente quelli di servizio) comandato dal Tenente Colonnello Luigi SALERNO MELE, il Sindaco Vito MAROTTA, il Presidente del consiglio comunale Fabio SCHIAVO, tutta la giunta municipale, i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, il Comandante della locale stazione dei Carabinieri, Rocco PERRONE, con una rappresentanza dell’Arma, il Presidente dell’Associazione Carabinieri, e le associazioni combattentistiche e d’arma.



La leggendaria Passio Sancti Sebastiani, scritta nella prima metà del secolo V, narra che Sebastiano, una “guardia pretoriana” di Diocleziano, svolgeva una intensa attività caritativa verso i bisognosi, dando alte testimonianze della propria fede cristiana. Condannato a morte mediante supplizio delle frecce, sopravvisse miracolosamente ai colpi infertigli dai commilitoni. Venne curato dalla matrona Irene, si presentò di nuovo all’Imperatore che lo fece uccidere a bastonate.



La spiegazione della scelta di San Sebastiano patrono dei Vigili Urbani d’Italia la troviamo nel Breve Pontificio del 3 Maggio 1957 con il quale Pio XII ha formalmente proclamato il Santo Martire “custode” di tutti i preposti all’ordine pubblico che in Italia sono chiamati “Vigili Urbani”. Il Breve Pontificio così recita “Tra gli Illustri martiri di Cristo, i militari occupano un posto di primissimo piano presso i fedeli, per la loro peculiare religiosità e per l’ardente impegno a compimento del dovere”. Tra questi brilla San Sebastiano che, come viene riferito dalla tradizione, durante l’impero di Diocleziano fu comandante della coorte pretoriana e fu onorato con grandissima devozione.