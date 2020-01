S.Nicola la Strada – Successo dell’iniziativa del M5s “Giocattoli in MoVimento”

SAN NICOLA LA STRADA – Domenica 5 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Villa Comunale “Santa Maria delle Grazie”, si è tenuta l’evento dal titolo: “Giocattoli in MoVimento”, l’iniziativa solidale della sezione di San Nicola la Strada del MoVimento 5 Stelle che fa giocare i bambini: i cittadini hanno avuto l’opportunità di portare i bambini a giocare ed allo stesso tempo fare del bene.



“Giocattoli in MoVimento” è un’iniziativa che coniuga il riuso, il riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione nei confronti di chi non è fortunato come noi, attraverso la possibilità di riutilizzare vecchi giocattoli e poterli far diventare nuovi giochi per altri bambini. “Giocattoli in MoVimento” funziona sempre allo stesso modo: chi è andato a trovare il gazebo del M5s ha lasciato due giocattoli e in cambio ne ha potuto scegliere uno. Non solo giocattoli: sarà possibile anche scambiare libri.



Ovviamente il tutto dovrà essere in un buono stato di conservazione, in modo che ciascuno possa fruire al meglio del giocattolo o del libro scelto. Alla fine della giornata i giocattoli sono stati devoluti all’Associazione Madonna di Lourdes, che opera sul territorio sannicolese, che li distribuirà a bimbi bisognosi. Con questa iniziativa i bambini hanno potuto imparare l’importanza del riuso e della condivisione.



Una festa per tanti, con i bambini doppiamente felici, perché avranno ricevuto un nuovo gioco e perché avranno dato il loro piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente.