Sabato la presentazione dell’ultimo libro di Elisa Ruotolo

“La parola poetica di Elisa Ruotolo questa volta ha dato vita ad una favola, quella di un topo ed una tartaruga, Ugo e Sam, due amici, due anime tenere che si sostengono a vicenda.

Una storia che, grazie al suo valore simbolico ed evocativo, fa breccia nei cuori dei lettori, per poi giungere ad illuminarne le menti.

La vicenda di Ugo induce a pensare, a guardarsi dentro, a riappropriarsi della propria interiorità, soffocata dalla polvere inconsistente dell’esteriorità.

Elisa Ruotolo non fornisce soluzioni, ma, come solo i poeti ed i filosofi sanno fare ha la capacità di porre interrogativi in un mondo dove sembra che ci siano troppe, facili ed inconsistenti risposte a tutto”.

Così descrive il libro la professoressa Clementina Carfora (docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Classico di Maddaloni), che dialogherà con l’autrice sabato 18 marzo nella Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni.

L’incontro, organizzato dall’Hamletica libri, ha ottenuto il patrocinio del Comune.