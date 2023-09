Sabato parte la stagione della Juvecaserta con la sfida di super coppa contro Sant Antimo

Sabato pomeriggio andrà di scena la prima vera partita della nuova JuveCaserta. Subito un derby nella prima gara di super coppa, una sfida da dentro o fuori considerando che si giocherà una sola partita. Nel caso in cui dovesse passare il turno la Juvecaserta giocherà il secondo turno mercoledì 13 settembre. In occasione della sfida la società di casa ha dato l’opportunità di acquistare i biglietti online per evitare problemi visto il numero ridotto di biglietti.

Questo il comunicato di SPA SANT’Antimo:” In vista della partita di Supercoppa tra Geko e Blu Decò JuveCaserta 2021 in programma sabato sera alle 19 al PalaPuca, per venire incontro ai tifosi casertani che vorranno seguire la propria squadra, la PSA Sant’Antimo comunica di aver aperto in via straordinaria la prevendita online per i 150 biglietti del settore OSPITI. I tagliandi sono acquistabili al link http://tinyurl.com/5343x79f