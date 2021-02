Sabato Plastic Free riprende la raccolta a Maddaloni

Sabato 6 febbraio nel comune di Maddaloni, appena diventato primo comune italiano Plastic Free, si riprende con la raccolta della plastica. L’onda blu di volontari, che ha la forza e la volontà di far riemergere la natura ripulendola dalla plastica che la sommerge, a causa dell’inciviltà di chi, negli anni, ha usato la propria terra come una discarica a cielo aperto, riparte da un luogo che in città è scelto dai maddalonesi per passeggiare e fare attività all’aperto. Uno spazio prezioso, oggi più di ieri.

L’appuntamento è quindi in via De Curtis, più nota come la via dei podisti, alle ore 9.30.

In piena sicurezza, tutti posso aderire, anche le famiglie con bambini. Per partecipare basta cliccare sul link in basso e compilare il form.