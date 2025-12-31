Sacerdote accoltellato in pieno centro storico

Un sacerdote di origine colombiana è stato raggiunto da una o più coltellate in circostanze ancora da chiarire. L’episodio si è verificato ieri mattina in una strada del centro storico di Modena, a breve distanza dalla stazione ferroviaria. L’uomo, 45 anni, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, secondo quanto trapela, non desterebbero preoccupazioni immediate.

Chi è il sacerdote ferito

Il ferito è un collaboratore parrocchiale presso la chiesa di San Giovanni Evangelista. Svolge attività pastorale nella zona interessata dall’aggressione. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle lesioni riportate né sulle modalità dell’attacco. Al momento non risultano persone fermate.

Indagini affidate ai carabinieri

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell’area. Restano da chiarire movente e responsabilità dell’aggressione, avvenuta in una zona frequentata anche nelle ore mattutine.

Ulteriori sviluppi sono attesi nelle prossime ore.

(Foto IPA)