Sala chiusa al transito : traffico in tilt

Caserta. Brutta sorpresa stamattina per tutti gli automobilisti che per ragioni di lavoro o semplicemente per necessità’ stavano transitando in direzione Sala di Caserta.

All’altezza del ponte infatti Si sono ritrovati , molto probabilmente per lavori in corso , sbarre ovunque e la Polizia Municipale che li ha invitati a tornare indietro

Nessun avviso alla cittadinanza , solo un cartello ,peraltro collocato al centro del paese , che vieta il transito a tutte le auto eccetto i residenti.

La domanda nasce spontanea : emergenza o mancanza di comunicazione?