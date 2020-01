La Lorenzini in festa: OPEN DAY sabato 11 gennaio 2020

Caserta. La Scuola Primaria Lorenzini apre le porte alla cittadinanza per consentire la conoscenza della sua offerta formativa rivolta ai bambini della scuola d’infanzia e della scuola primaria.

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle 13.30, infatti, nella sede principale di Viale Cappiello, si svolgera’ l’Open Day della Scuola Primaria Lorenzini di Caserta per le iscrizioni relative all’anno scolastico 2020/2021. Una scuola in crescita, aperta al territorio, guidata dal settembre 2019 dal Dirigente Scolastico prof. Salvatore Falco e che e’ in grado di supportare le innumerevoli esigenze delle famiglie.

L’istituto garantisce ai bambini sia corsi antimeridiani, che il tempo pieno.

Durante l’evento saranno presenti enti ed associazioni del territorio che lavorano in partnership con il prestigioso istituto casertano, ovvero WWF- SLOW FOOD CASERTA- UNICEF – COLDIRETTI.

Sara’ una giornata di festa, dove non manchera’ lo sport con la presenza di LIA MINIBASKET, SCUOLA TENNIS CLUB e TENIAMOCI PER MANO.

Ogni padiglione della scuola fungera’ da location di laboratori di musica, danza, pittura, informatica e sport. Ed ogni padiglione, altresi’, sara’ dedicato ad un tema caro ai bambini , da Circus a Frozen.

Un’occasione ludica, attraverso la quale, i bambini iscritti alla Lorenzini dimostreranno le loro abilita’, capacita’ e competenze.

Alle ore 11.00 la grande famiglia della Lorenzini festeggera’ gli ospiti in visita con un gustoso buffet.

” Il nostro obiettivo – spiega il Dirigente Scolastico Salvatore Falco- e’ quello di costruire ogni giorno, con il lavoro e con la passione di tutte le risorse professionali operanti nel nostro istituto, una scuola inclusiva, digitale e multiculturale, una scuola aperta a tutti dove ogni bambino e’ uno speciale membro di una straordinaria famiglia”

” L’anno scolastico – continua il Preside- e’ iniziato da pochi mesi , Eppure, nonostante le tante difficolta’ affrontate, possiamo affermare ad alta voce che la nostra scuola si e’ distinta per qualita’ e ricchezza dell’offerta formativa”.

“ Invitiamo le famiglie- conclude – a partecipare a questo evento per conoscere e per verificare di persona le enormi potenzialita’ di questa scuola fiore all’occhiello dell’istruzione casertana”.