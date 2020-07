Salvatore Mastroianni lega: ” volontari del 118 sono stati mortificati dopo la lotta la Covid”

CASERTA 31 luglio 2020 -“Poco dignitose le condizioni economiche per i volontari e gli operatori del 118. A volte, troppo spesso, alcuni operatori di Caserta arrivano a percepire soli pochi euro l’ora. Condizioni di difficoltà assoluta. Non solo queste condizioni sono mortificanti per chi ci ha difeso durante l’emergenza Covid ma anche e soprattutto inimmaginabili da attribuire al personale, che in molto casi si adopera per salvare vite tra le mille difficoltà quotidiane. Deplorevole quanto accaduto oggi a Mondragone dove un operatore ha minacciato di darsi fuoco. La Lega è dalla parte degli operatori e volontari del 118, senza se e senza ma. Dalla parte dei medici e degli infermieri che, con infinito senso del dovere ed infinito spirito di servizio, spesso lavorano con apparecchiature e mezzi obsoleti. Non è questa la sanità che abbiamo in mente. La prima cosa che faremo quando andremo al governo del Paese e della Regione sarà rimettere al centro del dibattito politico il diritto alla salute e la dignità del malato”.