Sampdoria e Sassuolo vogliono Andrea Pirlo come nuovo allenatore, subito nuova sfida per l’ex Juventus?

Un valzer incredibili di allenatori in serie a si è cominciato com Mourinho alla Roma quando ancora la stagione non era terminata, ieri l’Inter dopo l’esonero di Antonio Conte ha ufficializzato l’arrivo di Simone Inzaghi, intanto però anche le medio piccole so stanno muovendo. Tra queste ci sono anche la Sampdoria che si è separata da Claudio Ranieri e il Sassuolo che invece ha perso Roberto De Zerbi. Per queste due panchine il nome caldo nelle ultime ore è quello di Andrea Pirlo, l’ex allenatore della Juventus potrebbe quindi trovare subito panchina. Per il momento in vantaggio c’è il Sassuolo ma come abbiamo visto nelle vicenda Inzaghi-Inter mai dire mai