San Felice a Cancello – La sezione cittadina della Democrazia Cristiana chiede intervento del Governo in merito al Piano Scuola

SAN FELICE A CANCELLO – La Sezione “Alcide De Gasperi” della Democrazia Cristiana di San Felice a Cancello ha scritto al Governo ed a diverse Istituzioni regionali e provinciali una lettera avente per oggetto: “Piano Scuola COVID-19 – San Felice a Cancello: “Prot. n.0018 S.S. M.I del 19.05.2020 – Al Presidente del Consiglio Dei Ministri, Al Ministro Pubblica Istruzione, Al Presidente Regione Campania, All’Assessore Pubblica Istruzione, Al Presidente Provincia di Caserta, All’Assessore Pubblica Istruzione, e p.c. Sua Eccellenza Prefetto di Caserta. Oggetto : Piano Scuola COVID-19 – San Felice a Cancello (CE) –

La Democrazia Cristiana di San Felice a Cancello alla luce delle nuove ed inderogabili normative da CORONAVIRUS in materia di protezione sociale di tipo igienico-sanitario nonché quelle di distanziamento sociale, inoltrava, in data 07 maggio 2020 prot. n. 3135, all’Amministrazione del Comune di San Felice a Cancello, una missiva, che qui si allega, avente oggetto : richiesta piano interventi programmati per l’adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici alla normativa vigente. Tale nota veniva completamente ignorata.

Considerato

l’annoso problema del sovraffollamento delle classi scolastiche, ormai non più tollerabile, oltre a quello della formale ma non certo sostanziale capacità di accoglienza in sicurezza delle strutture che ospitano gli alunni e l’intero personale Docente e Non Docente,

vista

la dichiarata impraticabilità di spazi, strutture e servizi deputati alla regolare Attività Didattica ed ai naturali bisogni quotidiani,

constatato

l’aggravio funzionale di alcune strutture determinato dal trasferimento, in toto, di alunni e personale provenienti da altri plessi che li accoglievano, a causa di chiusura per dichiarata inagibilità,

preso atto

inoltre, della necessità, non più differibile, di interventi di mantenimento e conservazione per tutte le strutture scolastiche insistenti sul territorio,

chiede

alle SS.LL. in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, di intervenire presso l’Amministrazione Comunale di San Felice a Cancello, al fine di assicurare un confronto tra le Istituzioni ed i Responsabili del Comparto Scuola, onde realizzare un progetto condiviso ed una strategia operativa per gli interventi prioritari da porre in essere, tempestivamente e comunque prima della riapertura delle scuole, utile ad evitare che tale problematica incomba pesantemente sulla serena ed ordinata vita sociale, già di per sé precaria, dei nostri ragazzi e delle singole famiglie della nostra Comunità”.