San Felice a Cancello. Targa ad honorem per il dottor Armando Ferrara

San felice a Cancello-“Le eccellenze del nostro territorio vanno premiate e meritano il giusto riconoscimento”. Questo il messaggio che traspare dall’evento che stamattina si è svolto nella sala consiliare del Comune di San Felice a Cancello. Il sindaco Giovanni Ferrara, infatti, e la vice presidente del consiglio, Gelsomina Piscitelli, hanno premiato il giovane dottor Armando Ferrara con una targa ad honorem. Il giovane neo laureato era stato già ricordato dalla nostra redazione per aver ottenuto il primo premio per la miglior tesi dell’anno dal ministero per L’Innovazione per la sua tesi sul “Blockchain”, discussa presso l’Unisa il 29 settembre del 2020.

Il concorso è annuale e premia ogni anno solo tre vincitori su tutto il territorio Nazionale. La comunità di San Felice, dunque, può vantare un giovane di talento, al quale è stato conferito un riconoscimento sia per il lavoro svolto che per il premio ottenuto a livello nazionale.



