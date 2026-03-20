SAN LEUCIO 250: OMAGGIO ALLE GRANDI FAMIGLIE DELLA SETA, CUSTODI DI UNA TRADIZIONE CHE HA FATTO GRANDE L’ITALIA NEL MONDO

Nel cuore delle celebrazioni per il 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia di San Leucio, mercoledì 25 marzo il Complesso Monumentale del Belvedere ospiterà uno dei momenti più significativi dell’intero programma: il conferimento delle targhe celebrative agli eredi delle storiche famiglie seriche leuciane. Un gesto solenne che intende rendere omaggio a quelle dinastie imprenditoriali e artigiane che, nel corso dei secoli, hanno custodito e tramandato un patrimonio unico di conoscenze, competenze e visione produttiva, contribuendo in maniera determinante alla costruzione dell’identità manifatturiera italiana.

Per la cerimonia il ministro Adolfo Urso ha voluto far pervenire un proprio messaggio istituzionale, nel quale viene riconosciuto il contributo determinante dei maestri della seta leuciana alla costruzione e alla diffusione del valore del Made in Italy nel mondo. Il messaggio sarà letto nel corso della giornata del 25 marzo.

Il conferimento delle targhe si inserisce nel programma della celebrazione solenne del 250esimo anniversario della fondazione della Real Colonia e rappresenta un momento di forte valore simbolico, volto a riaffermare il ruolo di San Leucio come luogo identitario e come presidio di una tradizione che ha contribuito alla gloria di Caserta nel mondo. L’iniziativa si svolgerà all’interno del sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e si inserisce nel più ampio calendario dell’Anno Leuciano, promosso dalla Fondazione Orizzonti.

“Le grandi famiglie seriche di San Leucio rappresentano un esempio alto di dedizione, competenza e responsabilità sociale: veri protagonisti, recentemente forse poco ricordati, di una storia che ha dato prestigio a Caserta e all’Italia nel mondo”, dichiara Giuseppe Menniti, presidente della Fondazione Orizzonti. “A loro dobbiamo non solo una tradizione produttiva di straordinario valore, ma un modello di comunità fondato sul lavoro e sulla dignità. Il riconoscimento di benemerenza intende restituire a queste famiglie il posto che meritano nella nostra storia collettiva. In tale prospettiva ci auguriamo che le istituzioni cittadine possano riconoscerne pienamente il valore, anche attraverso un segno tangibile e duraturo nel cuore della città”.

Le famiglie della seta di San Leucio non sono state soltanto protagoniste di una straordinaria esperienza produttiva, ma autentici interpreti di un modello culturale fondato sul lavoro, sulla qualità e sulla responsabilità sociale. Attraverso la loro opera, la Real Colonia ha saputo affermarsi come uno dei più alti esempi europei di integrazione tra impresa e comunità, lasciando un segno profondo nella storia economica e civile del Paese.

Le sete di San Leucio, frutto di una sapienza artigiana affinata nel tempo e di una costante tensione verso l’innovazione, hanno vestito e vestono corti reali, istituzioni e residenze di prestigio in tutto il mondo, contribuendo in modo decisivo alla costruzione dell’immagine del Made in Italy come sinonimo di qualità, eleganza e perfezione esecutiva.

Con questa cerimonia, la comunità intende non solo celebrare una memoria, ma riconoscere un’eredità viva, che continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni e una leva strategica per il rilancio culturale ed economico del territorio.