San Marcellino, proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Grande è il cordoglio per la scomparsa del consigliere comunale Luigi De Cristofaro

San Marcellino – Vasto cordoglio nel mondo della politica del territorio per la morte, a soli 58 anni, del consigliere comunale Luigi De Cristofaro. Sopraffatta dallo sgomento ed un profondo dolore, la comunità si stringe intorno alla famiglia e all’Amministrazione comunale. Già consigliere provinciale presso il Consiglio Provinciale di Caserta, dirigente sindacale per l’Ugl Caserta, la sua vita si è spenta al Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa. Nulla, infatti, hanno potuto i medici per le gravi ferite riportate, conseguentemente ad un impatto verificatosi nei pressi di un ufficio postale. Sul posto, dove sono poi giunte le forze dell’ordine, si è proceduto ai rilievi del caso per ricostruire una prima dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle sei di mattina, sabato 27 novembre.

Secondo quanto appurato dai Carabinieri, nel far ritorno alla propria automobile subito dopo aver prelevato allo sportello postamat, il consigliere comunale è stato investito da un’autovettura, alla cui guida vi era un 60enne di Trentola Ducenta che si è prontamente fermato per allertare i soccorsi. Sottoposto, quest’ultimo, ad accertamenti per verificare l’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, la sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Sulla salma è stata gia disposta l’autopsia dalla Procura di Napoli Nord con il successivo trasferimento al centro di medicina legale del San Giuliano di Giugliano.

Una figura, quella di De Cristofaro, che è stata ricordata per la notevole disponibilità e gentilezza che hanno contraddistinto la sua personalità. Appresa la notizia della sua scomparsa; in molti, fin dalle prime ore, hanno voluto ricordarlo sui social, ai quali hanno affidato quelli che sono stati i tanti messaggi di cordoglio per colui che si è reso degno di stima, valicando i confini della comunità cittadina.

Il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano, che ha proclamato il lutto cittadino (per il giorno dei funerali), lo ha ricordato così : “Sono rimasto senza parole e profondamente addolorato nell’apprendere della morte di Luigi, il mio consigliere. Un amico, un uomo di valore che si è messo in gioco per la nostra San Marcellino, che voleva contribuire al miglioramento della comunità. Ci univa una stima reciproca oltre che l’amore incondizionato per la nostra città. È un momento di profondo dolore e il mio pensiero non può che andare alla famiglia a cui esprimo tutta la mia vicinanza e affetto. Una preghiera per il nostro Luigi, che la terra ti sia lieve”.

A ricordarlo anche il presidente della provincia Giorgio Magliocca: “Onore a te, Ginotto. Ottimo consigliere provinciale, innamorato della sua città e del suo popolo. Amico generoso e trasparente. Scrivevi qualche settimana fa “Io ci sono”. Si, tu ci sarai sempre. Sono vicino alla tua famiglia, al sindaco, ai tuoi amici colleghi di amministrazione e ai tuoi concittadini”.

Parole che rimandano agli stessi sentimenti, condivisi, sono quelle provenienti dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi: “Prima ancora che un ottimo amministratore, Luigi De Cristofaro per me era un caro amico. Ci siamo sentiti e visti nei giorni scorsi per parlare, come facevamo spesso, di politica e del futuro della nostra terra. Faccio fatica a pensare che non ci sia più. Mi resta il ricordo – che condivido con voi – di un amico intelligente e appassionato, ma soprattutto di un politico perbene. Un abbraccio forte alla sua famiglia”.