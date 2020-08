Campo Amato di San Nicola

San Nicola la Strada – Dal campo di patate ad uno stadio vero….

Quando i sogni diventano realtà: il Campo Amato da “brutto anatroccolo in un cigno meraviglioso”

“Finalmente si avvera il mio sogno- spiega raggiante il patron della Polisportiva Sannicolese, nonché consigliere al Comune di San Nicola con delega allo sport, Franco Feola – Sono orgoglioso di poter far giocare i nostri ragazzi, su un campo così bello, al di là del colore della società locale con cui giocheranno”.

Una soddisfazione, la sua, che rende felice una intera comunità, quella che ama il calcio soprattutto e che ha visto il campo Amato trasformarsi da “brutto anatroccolo in un cigno meraviglioso”

“ E’ stata una gioia immensa realizzare questo gioiellino di campo di calcio- continua Feola, – sarà un vanto, il fiore all’occhiello, per quel che concerne lo sport, di questa amministrazione, cui mi onoro di far parte. Una operazione trasparente, pulita e nell’interesse dalla nostra città”, conclude il vulcanico presidente della Scuola Calcio Polisportiva Sannicolese .

Una seconda rete, per usare un termine calcistico, segnata in maniera onirica, quella di Feola, dopo il gemellaggio avvenuto con la scuola calcio dell’ex calciatore di Torino e Lecce, Giuseppe Vives. Un momento esaltante che non guasta e che mette buonumore , almeno per un lasso di tempo, in questo periodo triste e desolato , che ha fermato tutto lo sport, incluso il calcio dilettante e giovanile, principalmente a causa di questo male oscuro chiamato Covid -19.

I complimenti non sono mai troppi, verso chi spende la sua vita politica e civile al servizio dei giovani e giovanissimi, adoperarsi per realizzare una struttura sportiva, specie nelle zone desolate dei nostri territori, dove i ragazzi hanno poche altre strutture per incontrarsi e socializzare, tutto ciò è da encomio solenne verso chi ha reso tutto ciò possibile. Un grande Bravo alla giunta Marotta.

Una foto della struttura prima dei lavori