SAN NICOLA LA STRADA: MARCIA PER LA PACE

Giovedì 23 novembre 2023 alle ore 10,00 in piazza parrocchia – San Nicola La Strada, partirà il corteo fino a piazza Nassirya , inaugurato per la Marcia per la Pace.

I saluti istituzionali del sindaco Vito Marotta , L’Ass. alla pubblica istruzione Maria Natale, e L’Ass. alle politiche sociali Alessia Tiscione.

Interverranno Don Antimo Vigliotta e l’Istituto comprensivo Capol DD-Plesso Mazzini, Istituto Comprensivo E.DE FILIPPO Dd2 , e l’associazione “IL FILO DI ARIANNA”.

Concluderà l’evento il soprano Cav.Teresa Sparaco con Ave Maria di Shubert, e inoltre interverrà nella conclusione il movimento per la pace presieduto da Agnese Ginocchio.

I movimenti artistici che parteciperanno , sono : Majorette – a cura della docente Petrella Fiorentina; monologo per la pace Charlie Chaplin ed interventi a cura della docente Cicala Teresa I.C Capol DD; Inno di Mameli e il testo “We are the world” a cura dei docenti De Luca Antonio, Formisano Ciro, Russo Antonio; Zempt Ottavia I.C De Filippo Dd monologo contro la violenza di genere a cura dell’associazione “Filo di Arianna”.