Non si ferma lo spaccio alla Rotonda. Beccato extracomunitario

Nel corso della notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, durante un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti predisposto nell’emiciclo della Rotonda nel comune di San Nicola la Strada, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente A.A., cl. 98 della Somalia, in Italia senza fissa dimora. L’uomo è stato bloccato dai militari dell’Arma mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di grammi 1,5 circa, ad un occasionale acquirente.