SAN PRISCO– Strada chiusa dai Vigili del Fuoco per sospetto COVID-19.

Si tratta di Via Udine, parallela di Via delle Camelie, che risulterebbe transennata e chiusa al passaggio.

Infatti, proprio in questa strada risiede una donna anziana che presenta febbre molto alta le cui origini non sono ancora state accertate. Si teme possa essere un caso di COVID-19.

Per questo motivo sono state prese tutte le misure precauzionali necessarie per favorire l’intervento degli uomini del 118.