Sanificazione non completata. Lunedì 2 marzo chiusi i plessi del liceo Giannone e del liceo Artistico San Leucio

Lunedì 2 marzo le attività didattiche resteranno sospese al Liceo Classico “P. Giannone”, (plessi di corso Giannone e viale Melvin Jones) e all’I.I.S. Liceo Statale Artistico “San Leucio” (plessi di via Tenga e viale Melvin Jones). L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Carlo Marino su richiesta dei dirigenti scolastici dei due istituti, i quali hanno segnalato che “ancorché le operazioni di sanificazione siano state regolarmente portate a termine nei tempi previsti, non è stato possibile provvedere alle successive azioni di aerazione, riordino e risistemazione delle aule e degli uffici in tempo utile e che necessita un’ulteriore giornata per consentire il completamento di tali operazioni”.