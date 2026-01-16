Sanremo omaggia Pippo Baudo. In proposta una statua per lo storico super conduttore della kermesse. Il sindaco: “Siamo pronti, manca l’ok della famiglia”

C’è grande attesa per la settimana del Festival, periodo in cui si svolgerà l’evento più atteso dagli italiani. Grandi novità sul palco dell’Ariston dal punto di vista organizzativo considerato anche l’elenco di artisti big in gara davvero soddisfacente. Trepidante attesa e grande curiosità soprattutto tra gli addetti ai lavori rispetto alla qualità delle canzoni in gara. Davvero molto interessante e particolare la campagna promozionale della Kermesse che ci mostra una serie di prodotti audiovisivi itineranti in tutto lo stivale. Di qualche ora fa la proposta, pervenuta da più parti, di rendere omaggio al grande Pippo Nazionale, scomparso lo scorso 16 Agosto ad 89 anni, con una statua in suo onore. “Pippo Baudo è stato un personaggio estremamente importante per la crescita del festival e vorremmo ricordarlo volentieri con una statua, ma è necessario che ci sia condivisione da parte di tutti i soggetti interessati sull’utilizzo della sua immagine” racconta il Sindaco Alessandro Mager. Il primo cittadino, tra l’altro, ha già parlato sia con Tiziana, la figlia di Baudo, che con Dina Minna, la storica segretaria e collaboratrice del presentatore, anche lei tra gli eredi, per cercare l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera. “Per realizzare la statua – ha aggiunto Mager – dobbiamo per forza essere autorizzati da chi ha titolo per farlo e serve condivisione”. Sanremo sogna di celebrare Pippo Baudo con una statua, ma il progetto non parte senza il via libera della famiglia e dei collaboratori. L’idea nasce come tributo a uno dei volti più iconici del Festival della Canzone Italiana, sul modello di Mike Bongiorno, già immortalato vicino al teatro Ariston. Tutto è un po’ controverso per via della questione eredità di Baudo. La situazione è complessa e potrebbe far emergere contrasti. L’iter per la realizzazione della statua richiederà quindi autorizzazioni ufficiali e la definizione dei diritti d’immagine. E’ doveroso, cosi come per Mike Bongiorno, omaggiare con un gran tributo uno dei personaggi indimenticabili del Festival di Sanremo e della tv.

Siamo in attesa di aggiornamenti.