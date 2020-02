Arrivano fondi dal Ministero per la verifica dei solai. Le soddisfazioni del Sindaco

Lo scorso mese di ottobre il Comune di Santa Maria a Vico ha partecipato ad un bando indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la verifica dei solai degli edifici scolastici. Il sindaco Andrea Pirozzi, unitamente al consigliere dott. Carmine De Lucia (incaricato alla pubblica istruzione) e tutta l’amministrazione comunale si dichiarano soddisfatti per essere riusciti ad ottenere i finanziamenti: “La messa in sicurezza degli istituti scolastici è per noi una cosa fondamentale. Siamo sempre a lavoro per tutelare l’incolumità dei cittadini, soprattutto dei più piccoli. Per questo ci tenevamo molto a questo finanziamento che alla fine abbiamo ottenuto.” L’ammontare della somma per ogni plesso, in totale 9, è di circa 7000 euro, soldi che, come già detto, serviranno per la verifica della struttura del solaio. A seguito di queste verifiche, qualora fossero necessari lavori per la messa in sicurezza e/o l’adeguamento, il comune avrebbe una corsia preferenziale per l’ottenimento di specifici finanziamenti ministeriali.