Ernesto Anastasio magistrato e giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di 54 anni, si é dimesso.

<<Non mi sento più soddisfatto dalla legge, dal lavoro da giudice, mi dedicherò interamente alla poesia>> – ha testimoniato Anastasio, oltre 800 sentenze e fascicoli arretrati. Il consiglio superiore della magistratura ha unificato i 4 procedimenti avviati a carico dell’uomo e accolto le dimissioni date dallo stesso.

La perizia é stata affidata a Stefano Ferracuti, medico che ha deciso di parlare e analizzare la situazione di Anastasio -<<Si trova a svolgere un ruolo professionale che non è soddisfacente per i suoi obiettivi esistenziali. Si è trovato a fare un lavoro che non genera alcun tipo di soddisfazione personale essendo i suoi interessi e la sua immaginazione orientati in altri campi>>.