Santa Maria Capua Vetere/ Cimitero in condizioni scandalose: urgono misure urgenti

Le Associazioni “PASSIONE CIVICA”, “Fermiamo il Degrado Ambientale”, “Adotta la CITTA’, “FUTURO 2030”, esprimono viva preoccupazione per le condizioni in cui versa il Cimitero della città di Santa Maria.

Come ha sottolineato Raffaele Aveta, portavoce delle Associazioni, “la situazione rinvenuta nella parte più antica del cimitero è a dir poco scandalosa. Cappelle che rischiano il crollo, tombe aperte, calcinaci e sporcizia ovunque. Questa situazione non è ammissibile in una città civile, che ha rispetto per i propri defunti e per la storia della comunità”

Non nascondiamo anche la preoccupazione per l’incolumità di chi frequenta il cimitero. Vanno svolte urgenti verifiche sulla staticità degli edifici ed intraprese tutte le azioni giuridiche e materiali per restituire decoro al luogo dove riposano i nostri cari.

Il video che abbiamo girato e diffuso sui social (con oltre 5000 visualizzazioni) testimonia quanto stiamo denunciando. I sammaritani sono stufi di una politica fatta solo di promesse, servono fatti concreti in tutti i settori della macchina comunale”.