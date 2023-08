SANTA MARIA CAPUA VETERE : VENTIQUATTRENNE ARRESTATO PER SPACCIO E SOSTANZE STUPEFACENTI

É successo a Santa Maria Capua Vetere nel tardo pomeriggio di ieri sabato 19 agosto , un giovane libico 24 enne é stato arrestato perché nelle tasche dei suoi pantaloni sono stati ritrovati 140 grammi di Hashish.

I sospetti del nucleo militare radiomobile sono stati confermati da come si comportava il giovane , destava comportamenti come se fosse seguito da qualcuno o meglio come se si volesse nascondere da quel qualcuno e arrivare presto in un posto coperto.

I carabinieri che stavano perlustrando la zona , solita a repressione e spaccio, hanno incrociato il giovane e dopo averlo arrestato si sono fatti condurre a casa sua dove hanno trovato altre tre stecche di hashish nascoste in un cassetto della cucina insieme ad un bilancino di precisione.

Il giovane dovrà quindi rispondere di detenzione ai fini di spaccio e sostanze stupefacenti .