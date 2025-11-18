Santo Romano Vive di nuovo

Nel pomeriggio di oggi 18 novembre 2025 è nato Santo Romano Junior, il figlio del fratello Tony del ragazzo di 19 anni che giusto un anno fa fu brutalmente ucciso da un diciassettenne per una scarpa sporcata accidentalmente da un amico del Romano.

Ricordiamo che Santo Romano, ucciso a San Sebastiano al Vesuvio, era la passione e aveva sogni nel calcio che in una serata di novembre del 2024 furono spezzati in piazza.

Un giovane ragazzo di 19 anni, incensurato, studente e portiere di calcio nella squadra locale. Un bravo ragazzo.

I genitori del bimbo appena nato lo hanno chiamato come il fratello morto, Santo Romano, appunto. Il neonato, nipote del ragazzo ucciso, è nato alle ore 17:35 e pesa 3,400gr.