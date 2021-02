Oggi in conferenza stampa si è recato il centrocampista del Teramo Santoro. Queste le parole di Simone Santoro:” Giocando come mezzala e molto più facile per me essere sempre pericoloso e in zona gol. Dispiace che purtroppo non sempre riusciamo a tenere una grande intensità, ma purtroppo giocando molto spesso è complicato averla sempre al massimo”.