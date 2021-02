Santoro:” Peccato per il primo tempo avremo meritato il vantaggio”.

Una sconfitta pesante per la Casertana, un risultato molto pesante che ha fatto rivedere gli errori dell 2020. Certo che però le sconfitte vanno misurate, la Casertana nel primo tempo prima del gol era padrone del campo e avrebbe meritato il vantaggio alla fine dei primi 45 minuti. Nella ripresa dopo il 3-1 la gara è finita e la Ternana ha sfruttato la sua maggiore qualità. Queste le parole di Santoro a fine gara:” Eravamo partiti molto bene, mettendo in difficoltà la Ternana, avremo meritato di segnare prima noi di loro, ma quando affronti una squadra come loro si che un episodio posso cambiare la partita. Nella ripresa avevamo tanta voglia di recuperare la gara, ma la Ternana e stava brava a sfruttare le occasioni che abbiamo concesso”.