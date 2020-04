MONDRAGONE – Un 56enne è stato sanzionato dai carabinieri per essere andato a far visita ai genitori a Mondragone. L’uomo proveniva da Bergamo, zona al alto rischio di contagio COVID-19, ed è stato fermato all’altezza di Pontecorvo. L’uomo ha spiegato alle forze dell’ordine che era diretto a Mondragone per far visita ai genitori.