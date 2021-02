Sarà un fischietto Emiliano ad arbitrare Catanzaro-Casertana

Oggi con un comunicato la lega pro ha fatto sapere chi sarà la terna arbitrale a dirigere il turno infrasettimanale in lega pro. Per la Casertana ci sarà un fischietto Emiliano in quel di Catanzaro.

Queste le designazioni del girone c:

Avellino-Foggia Marco D’Ascanio di Ancona

Bari-Como Andrea Colombo di Como

Bisceglie-Viterbese Giuseppe Emanuele Repace di Perugia

Catanzaro-Casertana Michele Delrio di Reggio Emilia

Cavese-Juve Stabia Luca Zufferli di Udine

Teramo-Potenza Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

Ternana-Catania Ermanno Feliciani di Teramo

Turris-Palermo Paolo Bitonti di

Bologna

Bologna Virtus Francavilla-Palermo Emanuele Frascaro di

Firenze