Scappa di casa e vende libri per comprare il regalo di Natale: intervento dei Carabinieri

Mugnano. Sembrerebbe uno di quei racconti impregnati di atmosfera natalizia, invece è accaduto davvero, ieri, in provincia di Napoli, nei pressi di un negozio di giocattoli, come riportato dall’ On. Francesco Emilio Borrelli sui suoi social.

Secondo quanto riportato da Borrelli, un bambino di undici anni, dopo aver perso da poco la mamma, ha pensato di compiere un dolce gesto nei confronti della sorellina di tre anni, recandosi all’esterno di un negozio di giocattoli della zona (il cui titolare avrebbe segnalato la situazione ai Carabinieri) per vendere libri scolastici ed alcuni disegni fatti da lui, per realizzare la somma necessaria per poter entrare nel negozio e scegliere un bellissimo regalo alla sua sorellina, verso la quale nutre un forte senso di responsabilità.

Nel frattempo, mentre i Carabinieri si recavano sul posto, il papà del bimbo si recava in Caserma per denunciare l’allontanamento da casa del piccolo, in un momento di distrazione.

I Carabinieri hanno porto alcune domande all’undicenne ed il piccolo, consapevole di non andare benissimo a scuola, ha risposto che non se la sentiva di chiedere soldi al papà vista la sua condotta scolastica, così, divertiti ma anche tanto commossi, gli angeli in divisa hanno deciso di fare un dono sia al piccolo che alla sua sorellina.

Una storia ricca di emozione e spirito natalizio, che scalda i cuori in prossimità della Vigilia di Natale.