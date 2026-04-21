Felici per due ore. Fuori il nuovo singolo di Tommaso Primo

In radio e sugli store digitali da venerdì 17 aprile, Felici per due ore è il primo singolo che anticipa il prossimo album di inediti di Tommaso Primo.

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“Felici per due ore” è un racconto degli amori clandestini, spesso condannati, ma che restano indelebili nei cuori di chi li vive. Racconta l’amore fragile e imperfetto di chi si perde, ma continua a cercarsi. È il desiderio di fermare il tempo in un momento breve, dove tutto sembra ancora possibile. Un brano intimo e universale, in cui chiunque ha amato ritroverà almeno una parte di sé.

A breve verrà comunicato il calendario del tour estivo.

Tommaso Primo rappresenta l’ala più naif del cantautorato napoletano.

Nasce il 17 Giugno 1990 e inizia a scrivere canzoni a tredici anni, prediligendo l’uso della lingua partenopea.

Nel 2013, con il brano “Gioia”, riesce ad inserirsi nel panorama della musica emergente campana. Nello stesso anno pubblica il suo primo EP, “Posillipo Interno 3”.

Sul finire del 2015 viene pubblicato il suo primo album, “Fate, Sirene e Samurai”, anticipato dal video del primo singolo “Prayer for Kumbaya”.

Nella primavera del 2016 esce il video ufficiale di “Viola”.

A Luglio 2017 è tra gli ospiti per la consegna della cittadinanza onoraria napoletana a Diego Armando Maradona.

A Giugno del 2019 esce “3103”, album fantascientifico che racconta dell’esodo dell’umanità, in partenza dalla Terra alla ricerca di nuovi pianeti dove poter condurre la propria esistenza.

Nel 2021 realizza”Favola nera”, concept album di nove brani che racconta, attraversando il tema della sessualità, storie degli ultimi, vittime di agglomerati urbani abbandonati a sé stessi.

Ospiti del disco saranno Roberto Colella, l’attrice Denise Capezza, il Cile, Peppe Barra, Max Jovine dei 99 Posse. A Dicembre 2024 “Cavalleggeri è New York nella testa di Laura” sarà colonna sonora del film “Come può uno scoglio” diretto da Gennaro Nunziante con protagonisti Pio e Amedeo.

Nel 2024 prodotto da Triggger e distribuito da Ada Warner esce “Vangelo secondo Primo”, storie e personaggi dei Vangeli catapultati nella quotidianità.

La performance dal vivo è il fiore all’occhiello della sua carriera, colleziona tutto esaurito ad ogni data e si esibisce anche a Londra, Berlino, Barcellona, una data persino in Indonesia.

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