Scontro tra auto e bus: un morto e diversi feriti

Arignano (To). Un grave incidente si è verificato nel Torinese, in via Borgo Cremera.

Una Bmw si è scontrata con un bus su cui viaggiavano una cinquantina di studenti diretti a scuola.

Una ventina di ragazzi sono rimasti contusi. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

L’autista della BMW, un trentatreenne, di origine rumena che stava tornando dal lavoro, a Santena, dove aveva finito il turno di notte, purtroppo, ha perso la vita nell’impatto.

Secondo le prime informazioni trapelate, probabilmente, in preda ad un colpo di sonno, nell’imboccare una curva, si sarebbe ritrovato sulla corsia opposta, l’autista del pullman, a quel punto, sarebbe riuscito a sterzare verso destra ma non ad evitare l’urto, fatale per l’autista della BMW.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con l’elisoccorso e diverse ambulanze. Tra i soccorritori anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dell’area.