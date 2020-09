Scoperte 255 piante di Marijuana Arrestato 49enne

Nel corso del pomeriggio odierno, in Mondragone (Ce), all’interno di un appezzamento agricolo sito in loc. S. Mauro, i militari della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto un 49enne del posto, locatario del citato fondo agricolo, ritenuto responsabile di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.

Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e posto sotto sequestro nr. 255 piante di marijuana, con altezza media di cm 200 circa e peso complessivo di 340 kg.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).