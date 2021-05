Screening su osteoporosi alla Villa Fiorita

CAPUA – Sarà effettuato uno screening su quella che è l’osteoporosi a Capua alla villa Fiorita, nella giornata di sabato 22 maggio 2021, dalle ore 9 del mattino e fino alle ore 16 del pomeriggio, in collaborazione con l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), saranno effettuati screening e consulenze gratuite per il controllo e la prevenzione della celiachia e dell’osteoporosi.

Su tale giornata si è pronunciata una delle dott.ssa del centro di Villa Fiorita Raffaella Sibillo che ha dichiarato “E’ molto molto importante, nel momento in cui si riceve diagnosi di Celiachia, è di vitale importanza passare immediatamente ad una dieta, per poi successivamente fare passare o quanto meno cercar effettuare, una dieta senza glutine al fine di evitare problemi di salute futuri non solo correlati alla digestione”.