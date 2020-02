Scritta contro la Lega a Caserta, interviene il commissario cittadino del partito Finizio Di Tommaso

CASERTA – Istigatori di odio e incitatori di violenza: solo così possono essere definiti coloro i quali compiono gesti simili che non solo offendono un partito e una parte politica che legittimamente svolge la propria attività sul territorio, ma sopratutto imbrattano le mura cittadine devastando il decoro urbano della nostra città. Questo purtroppo è il livello di coloro i quali, sinistra e quant’altro, attaccano il nostro partito”.

Questa la dichiarazione del commissario cittadino della ‘Lega Salvini Premier’ Finizio Di Tomasso in merito alla indecente scritta comparsa in via Verdi a Caserta.