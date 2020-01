Scuola a Casapulla, al via l’assistenza materiale e il ‘Servizio Palette’

Domani martedì 28 gennaio a Casapulla partiranno due progetti di notevole rilevanza, soprattutto per il mondo della scuola. Parliamo dell’assistenza materiale e del cosiddetto ‘Servizio Palette’. Si tratta di attività fortemente volute dal sindaco Renzo Lillo e da tutta la sua maggioranza. Sull’argomento interviene l’assessore comunale ai Servizi sociali Marialaura Buro, che ha seguito in prima persona l’iter che ha portato all’attivazione dei due servizi. «Con grande impegno, dopo mesi di lavoro – afferma l’assessore – siamo riusciti a garantire l’assistenza materiale e il ‘Servizio Palette’ fino al termine dell’anno scolastico. Saranno due gli operatori impegnati nel primo progetto; hanno già incontrato la dirigente scolastica Maria Carmina Giuliano e sono pronti ad iniziare il loro lavoro domani mattina. Saranno sei, invece, gli addetti alle palette presenti all’esterno degli istituti di Casapulla all’orario di ingresso e di uscita degli studenti. Lavoreranno in sinergia con i nostri agenti di polizia municipale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale in prossimità dei plessi scolastici».