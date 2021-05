Scuola chiusa in provincia di Caserta

Cancello Arnone – Altra scuola chiusa per effettuare le varie operazioni di sanificazione. La scuola che osserverà dai due e ai tre giorni di chiusura è la ‘Ugo Foscolo’ di Cancello e Arnone.

Ecco in breve quanto accaduto all’interno di quello che è l’Istituto onnicomprensivo: un alunno frequentante la scuola media dell’Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” (plesso di via Settembrini) è risultato positivo al coronavirus e il sindaco Raffaele Ambrosca ha firmato una nuova ordinanza di chiusura di quello che è il plesso scolastico.

Per scongiurare ulteriori nuovi contagi, il primo cittadino, ha ordinato la sospensione, nonchè chiaramente anche in via precauzionale la chiusura, delle varie attività didattiche in presenza. La scuola media di via Settembrini resterà chiusa agli alunni da venerdì 14 a mercoledì 19 maggio (compreso). Gli studenti rientreranno in classe, dunque, giovedì 20 maggio.

Inoltre il sindaco ha disposto la sanificazione di tutte le scuole presenti sul territorio comunale, da effettuarsi nei giorni compresi tra il 14 e il 16 maggio, al fine di consentire la ripresa delle attività il giorno 17 maggio di tutte le altre scuole