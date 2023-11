Scuola Elementare di San Clemente al ” Freddo e al gelo”

Caserta. Che Dicembre ,Gennaio e Febbraio sono i mesi più’ freddi dell’ anno non lo scopriamo di certo noi , che ogni buon padre e madre di famiglia cerca di tenere i propri figli al riparo dal freddo e lontano dai malanni stagionali è un fatto scontato e ,ovviamente, senza nessun diritto di replica. La domanda che invece siamo costretti a fare agli amministratori ogni qualvolta arriva la ” brutta stagione” è sempre la stessa : Perchè mai un genitore dovrebbe portare il proprio figlio in un edificio scolastico dove , per svariati motivi , non funzionano i riscaldamenti ? . In attesa di una risposta da parte di chi preposto vi raccontiamo di numerose segnalazioni che da qualche giorno stanno arrivando alla nostra redazione .

Stiamo parlando della Scuola Elementare Materna di San Clemente dove Docenti e Bambini stanno svolgendo le lezioni completamente al freddo da piu’ di due giorni . Secondo la prima ricostruzione dei fatti sembra si tratti di un guasto alla Caldaia . I tecnici , intervenuti sul posto , avrebbero riscontrato un mal funzionamento della valvola principale utile ad erogare gas e oltretutto avrebbero quantificato in 10 giorni il ripristino della normalità.

Considerato che si tratta di alunni giovanissimi non aggiungiamo altro al nostro articolo -denuncia che,speriamo ,possa suscitare un atto di responsabilità nelle persone preposte e che le stesse possano mettere rapidamente fine ad una situazione a dir poco molto seria.