Scuola Tommaseo all’insegna dello STEAM e non, dal 13 al 17 gli studenti sono impegnati con i Bebras

BUSTO ARSIZIO (Varese) – L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” in linea con le teorie e metodologie didattiche moderne attuando gli interventi della L. 107/2015 e successive modifiche, nel rispetto delle indicazioni del PNSD e sfruttando a pieno le opportunità dei PON e del PNRR, sta traghettando l’antica e prestigiosa Istituzione Scolastica bustocca dalla Scuola 3.0 alla Scuola 4.0.

Dopo l’entusiasmante attività della Code Week, dal 7 al 22 ottobre 2023, la scolaresca bustese in questi giorni è impegnata con un nuovo appuntamento.

Infatti, i bambini e i ragazzi dell’I.C. «Nicolò Tommaseo» dal 13 al 17 novembre 2023 parteciperanno al Concorso non competitivo «Bebras dell’Informatica» per risoluzione di problemi logici con giochi ispirati a reali problemi di natura informatica. L’attività è realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano.

Dall’anno scolastico 2023/2024, inoltre, la Scuola Primaria ha attivato il Progetto «AttivaMente» che prevede l’individuazione di una giornata al mese da dedicare ad attività di logica e STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) in maniera strutturata e su base trasversale rispetto alle discipline di competenza. Tra queste giornate rientrano anche quelle dedicate alla Code Week, al Safer Internet Day, o ai giochi del concorso Bebras o Pristem.

Il ricorso alle nuove tecniche e strumenti di apprendimento, con setting inclusivo e l’utilizzo di nuove tecnologie, hardware e software, nonché di robotica educativa permette e promuove un più immediato apprendimento che diventa ricerca-azione e innesca nei bambini processi di riflessione tali da consentire la riorganizzazione delle conoscenze pregresse e integrare gradualmente le nuove. Un approccio alla didattica che parte anche dalla game based learning e giunge alla gamification, ovvero dall’insegnamento come momento di gioco alla verifica degli apprendimenti in modo ludico.

Strumenti e metodologie STEAM sono usate anche in occasione degli incontri con gli esperti esterni come nel caso delle lezioni tenute ai bambini delle quinte della Primaria dall’ex allievo prof. Enrico Rigon, docente di matematica e fisica presso un Liceo Scientifico, laureato in Astrofisica presso l’Università degli Studi di Bologna, e collaboratore col progetto “lauree scientifiche” presso il dipartimento di fisica dell’Università degli Studi di Milano e con Gruppi Astronomici.

Ma la Scuola «Tommaseo» è anche impegnata su tematiche più di natura umanistica come la promozione delle tecniche espositive, emozionali e poetiche e la valorizzazione di passioni come quelle per la filatelica.

Nel primo caso si registra la grande emozione della comunità scolastica per Inna Viieru, studentessa della 2C della Scuola secondaria di primo grado “F. Prandina” dell’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» di Busto Arsizio a cui la direzione del Premio Internazionale Agenda dei Poeti 2023 ha comunicato l’assegnazione del primo premio del concorso con la poesia “L’ultima foglia”. Alla giovane poetessa verrà assegnato il Trofeo “Città di Milano”, il Diploma personalizzato con Grande Medaglia Aurea, oltre all’inclusione dell’opera nell’Antologia stampa del Premio per le edizioni Optma2.

Circa la seconda attività, dal 20 novembre, come di consueto, i bambini delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria incontreranno il signor Ermanno Bazzani, Segretario dell’Associazione filatelica Bustese, che illustrerà il mondo della filatelia. Inoltre, con diversi appuntamenti settimanali, incontrerà i bambini a cui presenterà la storia della filatelia, con francobolli comuni e speciali. I bambini avranno la possibilità di conoscere “il francobollo” e scoprire come il suo fascino non tramonta nonostante le moderne tecniche di comunicazioni fanno diventare sempre più raro il ricorso alla busta e alla lettera. La Vision della Scuola per la creazione di un cittadino attivo, responsabile e consapevole passa anche attraverso queste iniziative della Mission scolastica.

Questo e altro, in occasione dell’Open day del 16 dicembre 2023, potranno vedere i bambini e ragazzi nonché i loro genitori che sono interessati a conoscere la proposta formativa di una delle più antiche e prestigiose scuole di Busto Arsizio che ha già valicato la soglia da oltre un decennio.

Per altre informazioni sull’iniziativa e sulla scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube (link) della scuola, al giornale on line “BTP” (link) e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto. Per informazioni in presenza l’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» è in Via R. Sanzio 9 a Busto Arsizio, per appuntamenti telefonare 0331 631350 o scrivere a vaic85500d@istruzione.it.