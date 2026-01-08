Scuolabus si ribalta: paura per sette bambini

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri a Cervaro, in provincia di Frosinone. Qui, uno scuolabus, con a bordo sette bambini delle scuole elementari, si è ribaltato su un fianco. Il mezzo stava percorrendo una strada caratterizzata da una lunga e ripida discesa. L’incidente è avvenuto mentre affrontava una curva al termine del tratto in pendenza. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo avrebbe perso il controllo improvvisamente. Tra le ipotesi al vaglio, anche una velocità non adeguata alle condizioni del percorso.

Bambini illesi ma molto spaventati

I bambini sono stati fatti uscire dal mezzo in sicurezza. Per consentire l’evacuazione è stato necessario rompere il vetro posteriore dello scuolabus. Fortunatamente nessuno degli alunni ha riportato ferite gravi. Tutti sono stati assistiti sul posto e affidati alle cure dei soccorritori. Uno dei bambini è stato accompagnato in via precauzionale al Pronto Soccorso di Cassino. Il piccolo presentava un lieve livido dopo aver urtato la testa durante il ribaltamento.

Accertamenti sulle cause del ribaltamento

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le verifiche si concentrano anche sulle condizioni del mezzo e sull’impianto frenante. Non si esclude che la lunga discesa possa aver causato un surriscaldamento dei freni. Ulteriori accertamenti chiariranno eventuali responsabilità e le cause tecniche dell’incidente.

(Foto ANSA)