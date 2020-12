SCUOLE PRIVATE RIAPRONO NEL CASERTANO GRAZIE ALL’ORDINANZA NUMERO 90

Caserta, scuole aperte. Si tratta delle scuole private che hanno potuto sfruttare un piccolo contenuto nell’ultima ordinanza firmata dal sindaco Carlo Marino. La numero 69, la quale da un lato si stabilisce la chiusura delle scuole per l’infanzia e delle prime classi delle elementari fino al 6 dicembre, invece le altri classi sono chiuse per le disposizioni del governatore Vincenzo De Luca e del ministro Vincenzo Speranza, dall’altro però stabilisce la possibilità di riapertura potrà essere solo dopo che ASL di Caserta abbiano fatto pervenire a questo ente i dati dei risultati dello screening sanitario previsto dall’ordinanza numero 90 della Regione Campania. Gli istituti privati non hanno perso tempo a leggerla, così alcune strutture hanno stretto accordi con laboratori privati per stabilire il prezzo dei test, mentre altre hanno sfruttato lo screening stabilito dalla Regione Campania. Con i certificati negativi pronti hanno fatto pervenire tutta la documentazione al Comune di Caserta chiedendo la riapertura. Che l’ente naturalmente autorizza.