SCUOLE: REPERITE TUTTE LE AULE PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANNONE-DE AMICIS”

”Il Comune di Caserta ha reperito le aule necessarie agli alunni della Scuola dell’infanzia e

primaria “De Amicis” e per quelli della Scuola Secondaria di primo grado “Giannone”, tutte

rientranti nell’Istituto comprensivo “Giannone-De Amicis” e i cui edifici sono attualmente

interessati da lavori di riqualificazione.

Per quanto concerne la “De Amicis”, nell’edificio principale di Corso Giannone (Lotto A) al

piano terra, otto aule saranno utilizzate dalla Scuola per l’infanzia, mentre al primo piano

saranno allocate 9 classi della Scuola primaria, che fino allo scorso anno scolastico erano

ospitate presso il Complesso di Sant’Agostino (dove attualmente non si svolgono attività

didattiche). Nell’altra area, definita “Lotto B”, invece, tre aule verranno riservate alla Scuola

per l’infanzia. Le restanti dieci classi sono state ricollocate nel plesso scolastico di Piazza

Cavour.

Riguardo la Scuola secondaria di primo grado “Giannone”, dodici classi, oltre alla sede

della Presidenza, resteranno presso la sede centrale, cinque andranno nel limitrofo Plesso

“Sant’Antonio”, e altre cinque saranno ospitate presso la Curia Vescovile. Per il terzo anno

consecutivo, e a titolo gratuito, il Vescovo Pietro Lagnese ha mostrato ancora una volta

grande sensibilità nell’offrire questi spazi, consentendo di raggiungere una soluzione

ottimale in tempi rapidi.

“Siamo riusciti a risolvere il problema delle aule, – ha spiegato l’Assessore alla Pubblica

Istruzione, Enzo Battarra – con una certa celerità, evitando che si creassero gravi disagi

per i bambini e per i genitori. In questo modo garantiamo a tutti i ragazzi di poter svolgere

le lezioni in piena sicurezza, in luoghi in cui si può studiare nella maniera migliore. Mi corre

l’obbligo di ringraziare la Curia Vescovile e, in particolare, il Vescovo Lagnese, che ci ha

messo a disposizione, ancora una volta e in maniera gratuita, gli spazi all’interno della

Curia, dimostrando grande sensibilità e attenzione nei riguardi della scuola e dei giovani”.

Intanto, proseguono le attività di pulizia, diserbamento, disinfezione e sanificazione

all’esterno degli istituti scolastici della città.