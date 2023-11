” SCUSATE LA FOLLIA” il libro di Lucia Sforza approda all’ ‘Università Vanvitelli -Palazzo Melzi 

Caserta. “Un vero successo di pubblico e di critica” . Potremmo racchiudere in queste parole la presentazione del libro “Scusate La follia “ che si e’ tenuta nella mattinata di oggi , mercoledì 22 novembre, presso L’Università Vanvitelli –Palazzo Melzi sita a Santa Maria Capua Vetere. L’evento è stato organizzato e fortemente voluto dall’ associazione studentesca Futura Vanvitelli la quale ha fatto in modo che per la prima volta in una sala dell’ Università Vanvitelli-Palazzo Melzi si svolgesse la presentazione di un libro scritto da una studentessa. Al tavolo dei relatori ,oltre alla scrittrice e autrice Lucia Sforza , c’era seduta anche Giusy Romano , giovane universitaria, che nel corso della presentazione ha letto alcuni capitoli del libro. Ha moderato l’ incontro Domenico Iodice altro giovane studente e rappresentante del CDS.

In platea da segnalare ,fra gli altri , la presenza della prof.ssa Pignata e di una folta rappresentanza del Dipartimento di Giurisprudenza con corso in scienze delle investigazioni e della sicurezza

Lucia Sforza , 20 anni , studentessa universitaria, scrittrice e praticante giornalista ha risposto con destrezza e intelligenza a tutte le domande e le curiosità’ alle quali è’ stata sottoposta dal moderatore e dalle persone presenti all’ evento.

” Scusate la Follia “ è un libro che da’ numerosi spunti di riflessione , in poche pagine è’ racchiuso cultura, fantasia e vita vissuta . Un lungo e sentito applauso ha accompagnato le parole finali dell’ autrice Lucia Sforza la quale ha ringraziato i presenti e dato appuntamento a tutti per la presentazione di un suo nuovo libro che , considerato la sua giovane età e soprattutto conoscendo la sua grinta e voglia di fare ,siamo sicuri non tarderà a pubblicare . All’ L’Università Vanvitelli –Palazzo Melzi ci sentiamo di dire : Buona la prima.