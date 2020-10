Sessa Aurunca/Consigliere comunale risulta positivo al tampone

Sessa Aurunca – Non sembrerebbe manifestare condizioni preoccupanti il consigliere comunale di cui l’Asl ha certificato la positività al Covid-19.

Il paziente, di professione medico, si era sottoposto al tampone faringeo dopo aver riscontrato la presenza di alcuni sintomi riferibili al coronavirus. Attualmente in isolamento domiciliare potrebbe comunque prendere parte in videoconferenza, così come previsto per legge, al prossimo consiglio comunale.

In programma per domani sera; esso sarà incentrato sulla mozione di sfiducia contro il sindaco Silvio Sasso, in merito alla quale, i partecipanti saranno chiamati a pronunciarsi con il proprio voto.