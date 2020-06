Sessa Aurunca: Fabio Di Pietro non molla. Ha riaperto il “Moonlight” con la sua energia e passione

SESSA AURUNCA – In molti erano rimasti molto dispiaciuti per la notizia che tra le vittime economiche del Coronavirus ci fosse uno dei locali più apprezzati del territorio. Fabio Di Pietro aveva lasciato trapelare che dopo la chiusura del lockdown, il suo “Moonlight” potesse non riaprire.

Questo locale è da anni un punto di riferimento delle serate e notti del territorio. Molti imprenditori abbandonati dal Governo erano sull’orlo di mollare e chiudere definitivamente i propri esercizi commerciali, ma Fabio ha resistito ed alla fine ha deciso che era tempo di ritornare più forti di prima.

Dopo mesi, dunque, ha riaperto il Moonlight in Carano di Sessa Aurunca e lo fa con nuove sorprese e con uno spazio particolare, apposito per gli amanti della buona birra e del divertimento.