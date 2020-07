Sessa Aurunca – Premiata Enza Anemolo, l’infermiera coraggio. Emozione a Gusti e Cascano

SESSA AURUNCA – Quest’anno, il giorno del 168° anniversario dalla fondazione del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, è caduto in un momento in cui il nostro Paese sta lentamente uscendo da un periodo difficile. La Polizia di Stato ha voluto quindi dedicare una serata a chi, durante questi mesi segnati dalla pandemia da Covid-19, ha lavorato in prima linea a tutela della salute e della vita di ognuno di noi.

Per l’occasione, il capo della Polizia Franco Gabrielli e il presidente nazionale dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato Michele Paternoster hanno consegnato il riconoscimento di “Poliziotto ad honorem”.

Il premio è stato assegnato ad Enza Anemolo, infermiera e case manager presso la struttura socio sanitaria “San Donato Habilita” di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, e a Luigi Cavanna, direttore del Dipartimento di oncologia-ematologia dell’Azienda Usl di Piacenza.

Grande emozione anche a Cascano di Sessa Aurunca per la premiazione di Enza Anemolo, operatrice sanitaria divenuta ora poliziotta ad honorem. Enza, 36 anni, residente a Bergamo, infermiera coraggio durante il periodo dell’emergenza Covid, è figlia di Matteo Anemolo di Gusti/Cascano.

Il riconoscimento è stato consegnato con la cerimonia di sabato 11 luglio 2020, alla presenza del premier nel Palazzo del Viminale.

La Polizia di Stato, con la Banda musicale ha onorato la memoria dei concittadini deceduti nella pandemia di Covid-19 e ringraziando a nome di tutti il personale sanitario che con straordinaria dedizione ha condotto una battaglia senza pari.

Presente oltre il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese anche Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli.

Presente la famiglia di Enza, emozionata ed orgogliosa per tale onorificenza.