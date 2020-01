Sesto Campano – Arrestato in flagranza di furto mentre asporta borsa da un’autovettura

SESTO CAMPANO (IS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.M.) della Compagnia di Piedimonte Matese (CE), in Sesto Campano (IS), hanno proceduto all’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, di F. D. cl. 1986, residente a Piedimonte Matese.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l’uomo proprio mente asportava, in via Napoli a Vairano Patenora (CE), una borsa dal sedile del passeggero di un autovettura, proprio mentre la proprietaria del mezzo era intenta nelle operazioni di parcheggio.

Il malvivente, alla vista dei militari, si è subito dato alla fuga a bordo della propria autovettura, innescando così un inseguimento protrattosi sino alla periferia del comune di Sesto Campano, quando i carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato.



All’interno del veicolo, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta la borsa precedentemente asportata. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.